قناة العالم
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
الصحة اللبنانية: 2574 شهيدا و12001 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان
عاجل
شهيد و5 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح جنوب بيروت
عاجل
مصادر يمنية: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين مطار الحديدة الدولي
عاجل
مراسل العالم: هجوم صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو في دير الزور شرقي سورية
عاجل
إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في إدميت ويعرا بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة
عاجل
شهيد وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت
عاجل
طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
عاجل
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا يفيد باقتراب 5 زوارق بشكل كبير من سفينة تجارية على مسافة 48 ميلا بحريا جنوب عدن باليمن
عاجل
الخارجية الايرانية : استشهاد قادة المقاومة لن تؤثر على عزيمة المقاومين الغيارى والشعوب الاسلامية والحرة في المنطقة للنضال ضد الاحتلال والظلم
عاجل
الخارجية الايرانية تدين الجريمة التي ارتكبها الاحتلال وتؤكد مسؤولية اميركا والحكومات الداعمة للاحتلال في هذه الجريمة
مصادر يمنية: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين مطار الحديدة الدولي
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟
رغم قصف الاحتلال لمبنى مكتب العالم..
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين
عام علی العدوان الاسرائيلي..
'اسرائيل' تستخدم المنهج الداعشي في حرب التوحش علی المنطقة
خاص بقناة العالم..
خبير عسكري يکشف عن سرّ مقتل نقيب اسرائيلي في العديسة
فيديوغرافيك..
في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية
مقالات و تحليلات
منظومة "ثاد" لن تمنع الرد الإيراني الحتمي
هل تغتال الاستخبارات الامريكية ترامب ؟
ظاهرة الهروب في "جيش الإحتلال الإسرائيلي".. حقائق وأرقام
بعد شهر على العدوان.. حيفا على طريق كريات شمونة
السنوار.. أديباً ومؤلفاً ومترجماً وفناناً!
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.