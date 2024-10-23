الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد و5 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح جنوب بيروت

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :