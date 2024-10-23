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مصادر لبنانية: نحو 17 غارة إسرائيلية هي الأعنف منذ بدء العدوان استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية ودمرت 6 مبان في منطقة الليلكي

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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