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غوتيريش: الناس في شمال غزة يعانون من الحصار الإسرائيلي المستمر ويستنفدون بسرعة كل وسائل البقاء على قيد الحياة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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