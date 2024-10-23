الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إستشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :