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رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في رسالة إلى غوتيريش يدين تخاذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه ما يحدث في المنطقة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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