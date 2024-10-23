34 بيانا عسكريا للمقاومة الاسلامية في شمال وعمق فلسطين المحتلة

العالم - لبنان
وجاءت عمليات التصدي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ووفقًا للآتي:
1- الساعة 08:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك يا نصر الله”، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.
2- الساعة 09:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي مرة جديدة بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.
3- الساعة 09:30 استهداف للمرة الثانية تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين للمرة الثانية بصلية صاروخية.
4- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا بصلية صاروخية.
5- الساعة 11:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة العديسة بصلية صاروخية.
6- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث رب ثلاثين عديسة مركبا بصلية صاروخية.
7- الساعة 12:00 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.
8- الساعة 14:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك يا نصر الله”، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا واصابت أهدافها بدقة.
9- الساعة 14:10 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بصلية صاروخية.
10- الساعة 14:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية.
11- الساعة 14:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.
12- الساعة 14:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بصلية صاروخية.
13- الساعة 15:00 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.
14- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.
15- الساعة 15:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية.
16- الساعة 15:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.
17- الساعة 15:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.
18- الساعة 15:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.
19- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام للمرة الثانية بصلية صاروخية.
20- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.
21- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.
22- الساعة 16:10 استهداف مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
23- الساعة 17:25 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة راميا بصلية صاروخية.
24- الساعة 17:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة حولا بصلية صاروخية.
25- الساعة 18:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مرتفع بلاط وبلدة مروحين بصلية صاروخية.
26- الساعة 18:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مرتفع المدوّر ومستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.
27- الساعة 18:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي غرب مدرسة بلدة راميا بصلية صاروخية.
28- أثناء محاولة قوة مشاة للعدو الإسرائيلي التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأجبروها على التراجع إلى خلف الحدود، ومن ثم قامت قوات الدعم والإسناد الناري التابعة للمقاومة بقصفها أثناء الانسحاب، وتابعت قصفها أيضًا لقوات الإسناد المعادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا خلال هذا الاشتباك إصابات مؤكدة.
29- الساعة 19:05 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لطائرة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
30- الساعة 19:40 استهداف تجمع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي عند اطراف بلدة الظهيرة بصلية صاروخية.
31- الساعة 20:45 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لطائرات العدو الحربية في القطاع الشرقي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
32- الساعة 21:15 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك يا نصر الله”، قصفت المقاومة الإسلامية شركة تاعس للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة.
33- الساعة 22:00 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.
34- الساعة 23:00 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي على بركة ضهور الهبارية بصلية صاروخية.
المصدر: الاعلام الحربي