34 بيانا عسكريا للمقاومة الاسلامية في شمال وعمق فلسطين المحتلة

العالم - لبنان

وجاءت عمليات التصدي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ووفقًا للآتي:

1- الساعة 08:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

2- الساعة 09:20 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي مرة جديدة بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.‏

3- الساعة 09:30 استهداف للمرة ‏الثانية تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين للمرة ‏الثانية بصلية صاروخية.

4- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا بصلية صاروخية.

5- الساعة 11:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة العديسة بصلية صاروخية.‏

6- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي عند مثلث رب ثلاثين عديسة مركبا بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 12:00 استهداف قاعدة ‏زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 14:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك يا نصر الله”، شنّت ‏المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا واصابت أهدافها بدقة.

9- الساعة 14:10 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بصلية صاروخية.

10- الساعة 14:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية.

11- الساعة 14:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

12- الساعة 14:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:00 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

14- الساعة 15:20 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي السماقة ورويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية.

15- الساعة 15:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية.

16- الساعة 15:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

17- الساعة 15:35 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.

18- الساعة 15:45 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

19- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام للمرة ‏الثانية بصلية صاروخية.

20- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

22- الساعة 16:10 استهداف مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية ‏كبيرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

23- الساعة 17:25 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة راميا بصلية صاروخية.

24- الساعة 17:15 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة حولا بصلية صاروخية.

25- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي ‏بين مرتفع بلاط وبلدة مروحين بصلية صاروخية.

26- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي ‏بين مرتفع المدوّر ومستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

27- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي ‏غرب مدرسة بلدة راميا بصلية صاروخية.

28- أثناء محاولة قوة مشاة للعدو الإسرائيلي التسلل إلى ‏الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة ‏عيترون، تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا معها ‏بالأسلحة ‏الرشاشة والصاروخية وأجبروها على التراجع إلى خلف الحدود، ومن ثم قامت قوات الدعم والإسناد الناري ‌‏التابعة للمقاومة بقصفها أثناء الانسحاب، وتابعت قصفها أيضًا لقوات الإسناد المعادية في الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا خلال هذا الاشتباك إصابات مؤكدة.

29- الساعة 19:05 ‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة حربية ‏إسرائيلية ‏بصاروخ أرض – جو ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.‏

30- الساعة 19:40 استهداف تجمع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي عند اطراف بلدة الظهيرة بصلية صاروخية.

31- الساعة 20:45 ‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرات العدو الحربية في القطاع الشرقي ‏بصاروخ أرض – جو ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

32- الساعة 21:15 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، قصفت ‏المقاومة الإسلامية شركة ‏تاعس للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة.

33- الساعة 22:00 استهداف تحرك ‏لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

34- الساعة 23:00 استهداف تحرك ‏لقوات العدو الإسرائيلي على بركة ضهور الهبارية بصلية صاروخية.‏

المصدر: الاعلام الحربي