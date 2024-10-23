غوتيريش: فلسطينيو شمال غزة يستنفدون بسرعة كل وسائل البقاء أحياء

العالم - فلسطين المحتلة

ونبّه غوتيريش إلى أنه يجب حماية المدنيين الفلسطينيين وتمكينهم من تلقي المساعدة بحسب القانون الإنساني الدولي.

وكان غوتيريش قد اشار في وقت سابق، إلى أن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة “مثير للقلق”.



وأوضح أن المستوى الكارثي للجوع، وخطر المجاعة في غزة سببها القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، وارتفاع الأسعار ومستويات النزوح “لا يمكن قبولها”.



وشدد غوتيريش، على ضرورة فتح البوابات الحدودية بشكل عاجل وإزالة العقبات البيروقراطية وضمان النظام العام، وبذلك ستتمكن منظمات الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة المنقذة للحياة.

وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الصهيوني مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.