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إعلام الاحتلال: تحليق واسع لسلاح الجو الإسرائيلي في طبريا والجولان تحسبا لمزيد من المسيرات

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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