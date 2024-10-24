المندلاوي يلتقي بري وحديث عن مساع لمنع انزلاق المنطقة لحرب واسعة

العالم - العراق

وأشار المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان، إلى أنّ “هذه الزّيارة تأتي بعد عودته من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدّولي في جنيف، في إطار جهود الدّبلوماسيّة البرلمانيّة العراقيّة لإيقاف العدوان على الشّعبَين اللّبناني والفلسطيني، وفي مسعى لمنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب واسعة، إضافةً إلى كونها رسالة دعم وتعبير عن تضامن العراق حكومةً وبرلمانًا وشعبًا مع الأشقّاء في لبنان وفلسطين، واستنكار جرائم الإبادة الصّهيونيّة بحق شعوب المنطقة”.

واستقبل الرئيس بري نظيره العراقي بالإنابة السيد محسن المندلاوي والوفد المرافق، بحضور القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى مجول والنائبين أيوب حميد وقبلان قبلان.

المندلاوي وضع رئيس المجلس في أجواء جهود الدبلوماسية البرلمانية لايقاف العـدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة وتضامن العراق ودعمه للبنان وشعبه في مواجهة التداعيات الناجمة عن هذا العدوان، إضافة الى نتائج مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في جنيف في هذا الإطار .

المصدر: مواقع