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مصادر سورية: شهيد في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في محيط كفر سوسة بالعاصمة دمشق

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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