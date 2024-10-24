شركة صناعات جوية وفضائية تركية تتعرض منشآتها لهجوم

العالم - تركيا

ففي حادثة خطيرة شهدتها العاصمة التركية أنقرة تعرضت منشآت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” في منطقة كهرمان كازان لهجوم مسلح عند الساعة 3:30 عصر الاربعاء.

وبدأت الواقعة عندما نزل مسلحان من سيارة أجرة وبدآ بإطلاق النار على الموجودين، قبل التوجه نحو منشآت “توساش” التي تعتبر مركزا حيويا لتطوير أنظمة الأسلحة المحلية.

وعلى الفور دوى انفجار أعقبه إطلاق نار كثيف استمر لفترة قصيرة، ما استدعى إرسال عدد كبير من وحدات الشرطة الخاصة وقوات الطوارئ الطبية إلى موقع الحادثة.

وذكرت مصادر محلية أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار استمرت حتى بعد الانفجار الأول، ما زاد التوتر والفوضى في المنطقة.

وأفادت قناة “خبر ترك” بأن الانفجار قد يكون نتيجة هجوم انتحاري.

ومع وصول قوات الشرطة الخاصة إلى الموقع تم إطلاق عملية أمنية واسعة للسيطرة على الموقف وتحييد المهاجميْن، حيث تمكنت القوات من تحييدهما بعد مواجهات مسلحة داخل المنشأة وحولها.

المصدر: وكالات