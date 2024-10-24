 بزشكيان: بامكان "بريكس" ان تخفف من وطأة الحظر

العالم - ايران

وخلال هذا اللقاء الذي عقد عصر اليوم الاربعاء، اشار الرئيس بزشكيان الى النضال الذي قاده نيلسون مانديلا ضد الظلم واصفا النظرة المنصفة والعادلة لجنوب افريقيا الى قضايا المنطقة والحرب في غزة بانها نابعة من سياسة مانديلا المنادية بالمساواة.

كما اوضح الرئيس بزشكيان بأن تواجد ايران في بريكس يخفف من وطأة الاحادية وادوات الحظر والعقوبات غير المنصفة واضاف " نشاهد اليوم قراءة مزيفة لحقوق الانسان ووقوع جرائم باسم حقوق الانسان ويمكن لتعاظم تأثير ودور بريكس ان يصلح المعادلة غير العادلة السائدة الان".

وتابع الرئيس بزشكيان ان ايران تسعى الى السلام والهدوء لكن الغربيين والاميركيين يمنعون بعقوباتهم ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة وكذلك يفعل الكيان الصهيوني بحروبه واراقته للدماء، وان الاميركيين وبعض الدول الغربية يتبعون المعايير المزدوجة ويعرفون الارهابيين الحقيقيين بالمظلومين كما يعرّفون الشعوب المظلومة والبريئة الساعية لاحقاق حقوقها بانهم ارهابيون.

من جانبه قال الرئيس الجنوب الافريقي ان انضمام ايران لبريكس يعزز مكانة هذه المجموعة مضيفا، اننا نسعى لتنمية جماعية في العالم ونرفض التنمية الاحادية التي تفرط بمصالح الآخرين، واكد "ان الدول الغربية كانوا يتوقعون انهيار بريكس سريعا لكن هذه المجموعة تزداد قوة يوما بعد يوم".

وفيما يخص فلسطين قال الرئيس الجنوب افريقي ان الشعب الفلسطيني هو من يجب ان يقرر بشأن مستقبله واضاف : نحن دعمنا وندعم على الدوام حرية وحقوق الشعب الفلسطيني وان المشهد الحالي فضح مرة اخرى نفاق ادعياء حقوق الانسان . ان جنوب افريقيا تتابع ملف تظلم الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني لان الكفاح ضد الفصل العنصري هو مسؤولية لن ننساها ابدا .

كما اضاف رئيس جنوب افريقيا بأنه تابع بدقة الحملة الانتخابية للرئيس بزشكيان قائلا ان شعارات كالوئام والسلام والامن هي ثمينة جدا ونحن نعتبركم صديقا لنا ونستفيد من اية فرصة لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.