الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباك مسلح بين المقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :