سفير إيران يرد رداً حاسماً على اتهامات مندوب أمريكا في اجتماع مجلس الأمن

العالم - ايران

وانتقد إيرواني خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بشدة السياسات والإجراءات التي تتبعها الولايات المتحدة في سوريا. وفي نهاية الاجتماع، استغل "روبرت وود"، نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، حقه في الرد، وطرح الاتهامات والمزاعم التقليدية لواشنطن ضد طهران.

وفي المقابل، استخدم إيرواني أيضاً حقه في الرد، في ختام الجلسة، و رد رداً حاسماً على ادعاءات واتهامات الدبلوماسي الأمريكي.

وقال إيرواني رداً على تصريحات المندوب الأمريكي: "أود التأكيد أننا لم نبدأ أبداً بأي هجوم ضد الكيان الإسرائيلي، بل كان ردنا على تجاوزاته بموجب القوانين الدولية".

كما أكد السفير الإيراني أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لهذا "الكيان الوحشي". وأضاف: "بدون دعم الولايات المتحدة، لما تمكن هذا الكيان من الاستمرار في تجاوزاته الوحشية وأعماله الإجرامية ضد الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين".