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وزارة الدفاع السورية: استشهاد عسكري واصابة 7 اخرين بالعدوان الاسرائيلي على نقطتين في دمشق وريف حمص

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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