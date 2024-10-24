الرئيس الإيراني يلتقي نظيره الاماراتي

العالم - ايران

أجرى رئيس الامارات محمد بن زايد ال نهيان، في لقاء مقتضب بمدينة قازان الاربعاء، محادثات مع رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان.

وتطرق الجانبان، في هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع قمة الدول الاعضاء بمجموعة الـ بريكس، الى القضايا الثنائية والاقليمية؛ مع التاكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني.

كما تباحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان؛ في مدينة قازان الروسية ايضا.

وأوضح عراقجي، بأن المحادثات بين مسؤولي البلدين، ركزت على وقف هجمات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان؛ مبينا ان البلدين يتفقان بهذا الشان.

كما أوضح وزير الخارجية، بانه تم خلال المباحثات هذه، استعراض نقاط الاختلاف بين البلدين، قائلا : بطبيعة الحال، نحن لا نفوت أي فرصة للشرح والدفاع بحزم عن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالحها، خاصة فيما يخص الجزر الإيرانية الثلاث.