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الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من قواته بينهم ضابط بقصف الاحتلال على بلدة ياطر جنوب البلاد

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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