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اليات عسكرية اسرائيلية تقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية وتتمركز بحي البالوع

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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