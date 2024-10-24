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مدفعية الاحتلال تقصف الاحياء الغربية والشرقية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الفلسطينيين يرفضون مغادرة منازلهم بجباليا
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الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الفلسطينيين يرفضون مغادرة منازلهم بجباليا
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.