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الدفاع المدني بغزة: خدماتنا انتهت في جميع مناطق شمال قطاع غزة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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