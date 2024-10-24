الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة الانباء اللبنانية: اصابات بقصف على مقر الهيئة الصحية بالبازورية جنوبي البلاد

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :