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مدفعية الاحتلال تقصف الاحياء الغربية والشرقية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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