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وكالة الانباء اللبنانية: اصابات مسعفين بغارات على منزل في بلدة ياطر جنوب البلاد

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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