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غارات لطيران الاحتلال على بلدات في محافظة النبطية وقضاء صور جنوبي لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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