المقاومة اللبنانية تستدرج قوات الاحتلال في محور جديد من المواجهة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين إلى أن المقاومة أضافت محوراً جديداً في منطقة الهبارية لجهة بلدة كفر شوبا في المنطقة المتصلة مباشرة بموقع السماقة بإقليم العرقوب والمطل مباشرة على قرية الغجر.

وأشار إلى محاولات لقوات الجيش الإسرائيلي في التقدم باتجاه الأماكن المفتوحة بتلك المنطقة، رصدتها المقاومة وقصفتها بوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية.

وأكد أن جيش الاحتلال اعترف بسقوط 4 قتلى و5 مصابين بجروح حرجة تعرضوا إلى لغم أرضي، بالإضافة إلى تدمير سبع دبابات ميركافا وجرافة.

كما نوه إلى وجود محاولة تقدم يائسة لقوات الاحتلال من جهة بلدة الظهيرة بفعل تصدى المقاومة، موقعة في صفوف جيش الاحتلال عددا كبيرا من الخسائر.

وقال إن جيش الاحتلال حاول التقدم أيضاً باتجاه غرب وشرق عيتا الشعب، حيث واجهته المقاومة بالتصدي والمواجهة العنيفة في دفاع مرن وتكتيك عسكري للمقاومة على الأرض، في محاولة لاستدراج القوات المحتلة إلى أماكن كمائنها وقصفها.

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