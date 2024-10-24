الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي: بالتأكيد اصبحنا اليوم أقوى من زمن الحرب المفروضة مئة مرة ولا يمكن مقارنة قدرات البلاد الحالية بتلك الفترة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :