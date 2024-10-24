بالفيديو..مستوطنون يؤدون طقوسا استفزازية عند حائط البراق

العالم-فلسطين

من جهة ثانية، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر الجديد بنابلس.

وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل وانتشرت في حاراته، ووضعت القناصة فوق أسطح بعض المنازل، وشرعت بمداهمة عشرات المنازل، وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، ونكلت بهم. وعُرف من بين المعتقلين: عبد الرحمن إبراهيم النجار، ⁠والأسير المحرر سياف كمال أبو طعيمة، ⁠وحسين مصطفى أبو شامية، ⁠وعبد الجليل مصطفى أبو شامية، والمحرر رامي جهاد عودة الخطيب، ويونس الذيبة، وجهاد عودة الخطيب، والمحرر ناصر محمد الطوباسي، ومصطفى القصاص.

وفي محافظة نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة، صباح اليوم، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرقي مدينة نابلس. واقتحمت آليات الاحتلال، بينها جرافة، مخيم بلاطة عبر شارع القدس، وتمركزت في شارع السوق وسط المخيم، وسط تخليق طائرة مروحية، ما أدى لوقوع اشتباكات بينها وبين مقاومين.

هذا وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم بلاطة واتجهت نحو مخيم عسكر الجديد وحي المساكن الشعبية، وانتشرت في حارات المخيم. واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء مرورها في شارع مخيم عسكر القديم شرقي نابلس.