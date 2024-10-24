الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الشباب اللبناني والفلسطيني صامدون أمام الكيان الصهيوني المجرم وسينضم اليهم شباب العالم

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

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