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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الولايات المتحدة اخطأت في ربط سمعتها بالكيان الصهيوني المجرم واصبحت منبوذة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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