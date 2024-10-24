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الرئيس بزشكيان: المؤسسات الدولية لم تستطع وقف الابادة في غزة ولبنان
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الرئيس بزشكيان: العالم يواجه تحديات كثيرة خاصة في غرب اسيا
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الرئيس بزشكيان: العالم الافضل سيكون مجالا للحد من الحروب والتطرف
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الرئيس بزشكيان: مجلس الامن وصندوق النقد العالمي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان تتأثر بنفوذ بعض الدول ولا تعمل بالشكل المطلوب
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الرئيس بزشكيان: التعاون المشترك والنمو هو قسم من مطالب العالم للتخلص من الازمات
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كلمة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اجتماع بريكس بلاس
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الرئيس الاثيوبي: اثيوبيا تطالب بوقف العدوان على لبنان وغزة ومنع استهداف المدنيين
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الرئيس الاثيوبي: دول الجنوب لديها المصادر والامكانيات الكافية للوصول الى النمو
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الرئيس الاثيوبي: افريقيا يجب ان يكون لها دور مهم في القرارات المشتركة
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع بريكس بلاس
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.