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الرئيس بوتين: اذا لم يتم حل الازمة الفلسطينية فالمشاكل ستستمر في العالم

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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