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الرئيس بوتين: يجب توزيع العضوية في مجلس الامن بين مختلف الدول

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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