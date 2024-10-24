عارف: الشهيد السيد صفي الدين قدوة في الشجاعة والوقوف امام الظلم

العالم - ايران

وجاء في رسالة وجهها عارف مساء الأربعاء: ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ استشهاد العالم الجليل والمجاهد الكبير الشهيد السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان.

وأضاف: لقد كان هذا الشهيد الغالي، مثالاً للشجاعة، والوقوف ضد ظلم الكيان الصهيوني، والسير على الطريق الصحيح لسيد الشهداء (ع)، والان حصل باستشهاده على اجر عمر من النضال الدؤوب ضد العدو الصهيوني الاجرامي، الصهاينة الذين يجب ان تتم محاكمتهم قريباً بارادة عالمية في المحاكم الدولية المختصة.

وتابع عارف: رغم أن فقدان النصير القديم والرفيق الدائم للشهيد السيد حسن نصر الله هو حزن كبير، إلا أن تدفق التضحية والمقاومة يغلي ويخصب ويصمد لدرجة أنه من دماء ذلك الشهيد الأبي الطاهرة سيخرج آلاف المجاهدين الآخرين وسيواصلون طريقه المشرق، وهذا هو وعد الله عز وجل.

وقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية التعازي بهذه الخسارة المحزنة لقائد الثورة والعائلة الكريمة للشهيد السيد صفي الدين ورجال حزب الله الشجعان في لبنان والشعب اللبناني المظلوم والشعب الايراني الابي وسائر محبي المقاومة في جميع أنحاء العالم، داعيا الباري تعالى بان يحشر هذا الشهيد العظيم مع أولياء الله.