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الرئيس بوتين: مجموعة بريكس منفتحة على التعاون مع جميع دول الشرق والغرب

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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