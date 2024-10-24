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قائد الثورة: درجة التأثير على الشباب في الأعمال الثقافية والفنية أمر مهم

قائد الثورة: درجة التأثير على الشباب في الأعمال الثقافية والفنية أمر مهم
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي ضرورة قياس مستوى تأثير الإنتاج الثقافي والفني، مشيرا الى انه يجب أن تكون الروح السائدة في جميع الأعمال الثقافية والفنية هو أن يكون لها تأثير وخاصة على جيل الشباب.

العالم - ايران

يتبع ...

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