شاهد.. دلالات مهمة يحملها المهرجان التأبيني لشهداء المقاومة بدمشق

العالم - خاص العالم

وأوضحت مراسلتنا أن المهرجان التأبيني لشهداء المقاومة الفلسطينية سيقام في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت سوريا في جامعة دمشق، وبتنظيم من القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وبالتعاون مع السفارة الايرانية في سوريا، بحضور شخصيات سياسية وتمثيل لفصائل المقاومة وبمشاركة حشد كبير شبابي طلابي سوري وفلسطيني.

وأضافت "سيتضمن المهرجان عدد من الكلمات، كلمة لسوريا، وكلمة لايران سيلقيها السفير الايراني في دمشق، كذلك كلمة لفلسطين سيلقيها الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي، وسيتم خلال هذه الكلمات التاكيد على دعم المقاومة حتى تحرير كل الاراضي المحتلة، كذلك سيتم التاكيد على ان المقاومة هي فكرة وهي حق للشعوب المضطهدة لذلك ان استشهاد المقاومين وخاصة القادة لن يوقف هذا النهج وهذا الخط بل هو سيعزز حضور المقاومين اكثر في الميدان، مؤكدة أنه سيتم التعبير عن الغضب والاستنكار لهذا الصمت العالمي الدولي بخصوص الجرائم الصهيونية بحق اهلنا في غزة وفي لبنان.

وأشارت مراسلة "العالم" الى أن اقامة المهرجان التأبيني في جامعة دمشق له دلالات هامة، أولا ترسيخ فكر المقاومة والشهداء المقاومين في نظر الشباب السوري، تأكيد سوريا على احتضانها للمقاومة الفلسطينية، وأن فلسطين كانت ولا تزال هي قضيتها المركزية، والتأكيد الأهم اليوم هو ان سوريا جزء اساسي من محور المقاومة وجزء اساسي في هذا النهج وهذا الخط".