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الرئيس الاثيوبي: الدول النامية لها دور مهم في التعاون ويجب ان تكون هناك لغة مشتركة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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