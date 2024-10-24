الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: مجلس الامن وصندوق النقد العالمي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان تتأثر بنفوذ بعض الدول ولا تعمل بالشكل المطلوب

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :