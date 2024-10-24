الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: العالم الافضل سيكون مجالا للحد من الحروب والتطرف

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :