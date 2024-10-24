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الرئيس بزشكيان: العالم يواجه تحديات كثيرة خاصة في غرب اسيا

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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