الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: لقد اصبح الوصول الى السلام بعيدا في ظل افعال الكيان الصهيوني المدعومة غربيا

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :