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الرئيس بزشكيان: لمواجهة الازمات يجب ان نعمل ونتعاون وليس لدينا حل سوى التعاون المشترك

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

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