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الرئيس بزشكيان: يجب ان نبني المستقبل الذي يستطيع توفير الفرص على اساس الحوار

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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