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رئيس جنوب افريقيا: جنوب افريقيا قدمت دعوى ضد الابادة الاسرائيلية في غزة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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