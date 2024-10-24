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المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية في حيفا 

المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية في حيفا 
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان اليوم الخميس بيانا أعلنت فيها عن استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال حيفا.

العالم-لبنان

وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال حيفا، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس 24-10-‌‏2024، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 24-10-2024‏
‏20 ربيع الثاني 1446 هـ

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