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الاعلام العبري: 4 عائلات اسرائيلية تلقت اشعارات بمقتل ابنائها جراء حدث امني في جنوب لبنان يوم امس

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

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