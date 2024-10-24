حزب الله يستهدف شركة تاعس للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب + فيديو

العالم – خاص بالعالم

صفارات الإنذار لم تتوقف عن الصفير في مدن ومستوطنات الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنون أصبحوا نزلاء الملاجئ بفعل عمليات المقاومة النوعية في ضرب الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

أما محاولات جيش الاحتلال التواغل داخل الأراضي اللبنانية مآلها الفشل والهزيمة بفعل المقاومة الشرسة التي يظهرها عناصر حزب الله، وفي أحدث هذه المحاولات تصد حزب الله لقوة مشاة إسرائيلية أثناء تسللها إلى الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأجبرها على التراجع إلى خلف الحدود ولاحقها بالقصف محققا إصابات مؤكدة في صفوفها.

كما تصدي حزب الله بصاروخ أرض جو للطائرات الحربية الإسرائيلية في القطاع الشرقي وأجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

ضربات الحزب في عمق الأراضي المحتلة وثقتها مقاطع فيديو تداولها مستوطنون، تظهر تدمير مباني وامدلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان من عدة نقاط داخل الأراضي المحتلة، أحدها موقع شركة تاعس للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب حيث تعرضت لقصف صاروخي.

كما شن حزب الله هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا محققا إصابات مباشرة فيها.

وردا على العدوان الإسرائيلي على القرى الجنوبية استهدف حزب الله مدينة نهاريا المحتلة ومناطق في الجليل الغربي بصلية صاروخية كبيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات خاطرة في صفوف المستوطنين بحسب ما أعلنت القناة الثانية عشرة العبرية.

أما الأرقام والإحصائيات التي نشرتها غرفة عمليات المقاومة عن الخسائر الميدانية لجيش الاحتلال تتحدث عن أكثر من 70 قتيلا و600 جريح من الضباط والجنود، إلى جانب تدمير 28 دبابة ميركافا و4 جرافات وآلية عسكرية، إلى جانب إسقاط 4 مسيرات منذ الأول من أكتوبر الجاري، مؤكدة أن الحصيلة لا تشمل خسائر الاحتلال في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية في شمال فلسطين المحتلة وعمقها.

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