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المقاومة بلبنان تخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال في عيتا الشعب من مسافة صفر

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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