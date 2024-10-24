عشرات الشهداء والجرحى بمناطق مختلفة من غزة والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف + فيديو

العالم – خاص بالعالم

غزة الصمود تصارع من أجل البقاء على خارطة العالم، حيث أصبحت مشاهد عشرات الشهداء والجرحى ونسف المربعات السكانية ومدارس الإيواء واستهداف محيط المستشفيات والنزوح القسري بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي متكررة في القطاع.

في شمال القطاع يواصل جيش الاحتلال حصاره المشدد لجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون منذ 20 يوما، ما يفاقم كارثة المجاعة والعطش مع استمرار القصف الذي يوقع عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال.

القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال القطاع لم يستثن المستشفيات حيث طال محيط مستشفى كمال عدوان ما أثار الرعب بين المرضى.

أما عن مسلسل النزوح القسري في القطاع فقد أجبر جيش الاحتلال الآلاف على النزوح من جباليا وبيت لاهيا.

ومع تفاقم المعاناة الإنسانية في الشمال توقف عمل الدفاع المدني في المنطقة بفعل استهداف جيش الاحتلال لفرقهم وشدة القصف على المنطقة

ومن الشمال إلى الوسط حيث واصل الطيران الإسرائيلي قصف مخيمي البريج والنصيرات، أما في الجنوب فقد نسف جيش الاحتلال مباني سكنية غربي مدينة رفح ونفذ غارة على محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس موقعا شهداء وجرحى.

دوليا طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تل أبيب بالامتثال للقوانين الدولية واتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، داعيا إلى وضع حد للهجمات على المدنيين وحماية النازحين في شمالي القطاع.

بدوره حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من نفاد الوقود والإمدادات في مستشفيات القطاع داعيا إلى حماية الرعاية الصحية في القطاع.

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